8 Май 2020 2020-05-08T12:41:28+03:00

Более 1200 россиян с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Показатели смертности доказывают, что система здравоохранения пока что справляется

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В российских медицинских учреждениях на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся более 1200 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом 8 мая заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

- В настоящее время показатель смертности от коронавируса на территории государства свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется. Главы регионов в сложившейся эпидемиологической ситуации отработали достойно, смогли мобилизовать все силы и обеспечить медицинские учреждения всем необходимым, - отметил министр.

Михаил Мурашко рассказал, что российский кабинет министров накануне выделил примерно 70 миллиардов рублей на подготовку коек к приему пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в регионах России и в федеральных больницах.

- Система ОМС во время пандемии коронавируса не дала сбоя, - добавил руководитель Минздрава.

Кроме того, по словам главы ведомства, сейчас ситуация с лечением пациентов с неинфекционными заболеваниями остается стабильной, онкологическая и иная медицинская помощь в России сохранена почти в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU