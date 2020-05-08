Более 1200 россиян с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
В российских медицинских учреждениях на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся более 1200 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом 8 мая заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
- В настоящее время показатель смертности от коронавируса на территории государства свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется. Главы регионов в сложившейся эпидемиологической ситуации отработали достойно, смогли мобилизовать все силы и обеспечить медицинские учреждения всем необходимым, - отметил министр.
Михаил Мурашко рассказал, что российский кабинет министров накануне выделил примерно 70 миллиардов рублей на подготовку коек к приему пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в регионах России и в федеральных больницах.
- Система ОМС во время пандемии коронавируса не дала сбоя, - добавил руководитель Минздрава.
Кроме того, по словам главы ведомства, сейчас ситуация с лечением пациентов с неинфекционными заболеваниями остается стабильной, онкологическая и иная медицинская помощь в России сохранена почти в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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