Глава Минздрава сообщил, когда проведение ЕГЭ будет безопасным

8 Май 2020 2020-05-08T13:19:03+03:00

Михаил Мурашко считает, что в ближайшее время Единый государственный экзамен провести невозможно

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с учётом эпидемиологической ситуации, провести ЕГЭ будет безопасно в лучшем случае в августе или сентябре.

- Не буду какие-то конкретные даты называть, но в ближайшие два месяца — май и июнь, рассматривать точно не надо. Июль, скорее всего, - заявил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

Он также отметил, что Минздрав передал свои рекомендации по проведению ЕГЭ в Министерство просвещения и лично его главе Сергею Кравцову. Ведомство будет принимать решение об экзамене вместе с Роспотребнадзором.

6 мая, как писал сайт KP.RU, Минпросвещения сообщило, что рассматривает возможность переноса ЕГЭ на июль или август. Вместе с переносом сроков ЕГЭ обсуждалась и возможность отсрочки начала учебного года в вузах. Предполагается, что вузы смогут завершить приём абитуриентов и начать занятия в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU