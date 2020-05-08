Глава Минздрава рассказал о смертях из-за коронавируса среди рожениц

8 Май 2020 2020-05-08T13:29:09+03:00

Мурашко рассказал о летальных случаях среди беременных и рожениц с коронавирусом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране есть зарегистрированные единичные случаи смертей рожениц из-за заражения коронавирусом.

- Хотя беременные нечасто заражаются и болеют, но мы имеем уже в том числе и тяжёлых пациентов, и, вынужден констатировать, есть уже и летальные исходы среди беременных, рожениц. Небольшое количество, единичные случаи, - сообщил глава Минздрава на заседании президиума фракции "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU