2020-05-08T13:15:13+03:00
75 лет Великой Победы

Для сильных духом автомобилистов: Товары бренда «Армия России» начали продаваться на АЗС

Запуск проекта «ЛУКОЙЛа» и «Военторга» приурочен ко Дню Победы
Ксения БОГДАНОВА
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Фирменные товары бренда «Армия России» к 9 мая появились в продаже на автозаправочных станциях «ЛУКОЙЛ». Стойки с одеждой, напитками и питанием, деревянными конструкторами, кружками и сувенирами в фирменной стилистике российской армии размещены на 63 АЗС в центральных и южных регионах страны.

Запуск проекта АО «Военторг» и предприятий нефтепродуктообеспечения, входящих в Группу «ЛУКОЙЛ», приурочен ко Дню Победы. Свое сотрудничество компании начали в апреле, и за это время фирменные стойки «Армии России» появились на заправках Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Астраханской, Тверской, Нижегородской областей, в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Калмыкия, Адыгея, а также в других регионах России.

Продукция бренда «Армия Россия» продается на АЗС под девизом «для сильных духом автолюбителей и их пассажиров». Кроме того, клиенты АЗС «ЛУКОЙЛ» могут купить на заправках и другую праздничную продукцию и сувениры ко Дню Победы.

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