Строительство Чебоксарского залива начнётся в столице Чувашии летом

8 Май 2020 2020-05-08T13:22:32+03:00

Деньги, предназначенные для реконструкции объекта, поступят в республику уже в этом году

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Второй этап реконструкции Чебоксарского залива начнётся в столице Чувашии уже этим летом. На год раньше. Сроки строительства перенесли с 2021 на 2020 год благодаря решению властей о выделении части средств из федерального бюджета на создание туристического кластера «Чувашия – сердце Волги».

Это стало возможным, благодаря достигнутому договору о перераспределения субсидии на софинансирование работ между Ростуризмом и региональными властями. Реконструкцию Чебоксарского залива строители обещают завершить уже к 1 июня 2020 года. А вот благоустраивать территорию вокруг залива по плану должны были начать в 2021 году. Стоимость работ составит более 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, на совещании в республиканском Правительстве в апреле врио главы Чувашии Олег Николаев отметил быструю и качественную работу строителей и поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии совместно с Министерством экономического развития и имущественных отношений республики проработать вопрос переноса части финансирования проекта с 2021-го на 2020-ый год.

«Если есть проектно-сметная документация на следующий этап реконструкции, почти завершены все нынешние работы, нужно рассмотреть вопрос о переносе сроков. Мы обратимся в федеральный центр с этой просьбой. Это, однозначно, позитивный повод. Для бюджета это в том числе возможность экономии, для города и республики – возможность раньше запланированного времени получить готовый объект», - сказал 14 апреля глава региона.