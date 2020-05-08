2020-05-08T13:38:05+03:00
Общество

Владимир Путин после обращения главы Якутии распорядился пересмотреть финансирование тушения лесных пожаров

Айсен Николаев предложил распределять федеральные средства в соответствии с реальными потребностями регионов
Ксения БОГДАНОВА
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Глава Якутии Айсен Николаев поднял проблему финансирования тушения лесных пожаров. Фото предоставлено пресс-службой правительства Республики Саха (Якутия).Глава Якутии Айсен Николаев поднял проблему финансирования тушения лесных пожаров. Фото предоставлено пресс-службой правительства Республики Саха (Якутия).
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Владимир Путин по результатам совещания о ситуации с возгораниями и паводками в России поручил правительству РФ пересмотреть схему финансирования тушения лесных пожаров. В список поручений президента вошли предложения главы Якутии Айсена Николаева, обратившего внимание на существующую сейчас диспропорцию распределения средств из федерального бюджета. Владимир Путин распорядился пересмотреть методики финансирования и привести их в соответствие с реальными потребностями российских регионов.

Ранее во время совещания с президентом России Айсен Николаев рассказал, что сибирские регионы с их огромными лесными территориями зачастую получают меньше средств на тушение пожаров, чем другие субъекты РФ. Выделяемых денег недостаточно для того, чтобы эффективно бороться с огнем.

- В среднем по Российской Федерации на эти цели выделяется по 199 рублей на один гектар, Красноярскому краю на эти цели выделяется 8 рублей, а Якутии – 6 рублей 90 копеек на гектар. При огромной территории и имеющихся у нас ресурсах, несмотря на мужественные действия пожарных и МЧС, лесных пожаров много, – рассказал глава Якутии Владимиру Путину.

Существующая схема финансирования была утверждена еще в 2006 году и, по мнению Айсена Николаева, нуждается в пересмотре. При расчетах в первую очередь учитывается плотность населения региона и освоенности лесов. Владимир Путин согласился с тем, что методику распределения средств необходимо пересмотреть и привести ее в соответствие с сегодняшними реалиями. Расчеты должны основываться прежде всего на насущных потребностях регионов.

- Понятно, что критериев много, но жизнь идет вперед, условия жизни меняются. Нужно исходить из этого, а не из того, что написано в 2006 году, – отметил глава государства.

На совещании Айсен Николаев также предложил обеспечивать людей, борющихся с лесными пожарами - пожарных, спасателей и добровольцев - бесплатным питанием. Президент поддержал это предложение и поручил решить вопрос с продовольсвием и питьевой водой до 1 июня.

Кроме того, до 1 июля правительство России должно пересмотреть методику распределения федеральных средств на тушение лесных пожаров и привести ее в соответствие с фактическими нуждами регионов. При этом будут учитываться потребности региона в пожарной технике, оборудовании, а также средствах на проведение работ по тушению лесов.

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