Московским ветеранам подарят планшеты с трансляцией Парада Победы

8 Май 2020 2020-05-08T13:25:24+03:00

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Накануне Дня Победы столичным фронтовикам и труженикам тыла вручат особые подарки – социальные планшеты с голосовым управлением. На гаджетах уже записаны песни о войне и любимые фильмы военных лет, а также трансляция парада Победы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В этом году 9 мая состоится воздушный парад и праздничные салюты. Однако во избежание распространения коронавируса все смотровые площадки будут закрыты. Посмотреть праздничные мероприятия можно будет в режиме онлайн.

«Дорогие москвичи, вместе со всей Россией мы готовились праздновать юбилей Победы в Великой Отечественной войне особенно торжественно и масштабно. Однако нашим планам помешал коронавирус <…> Но я верю, что никакие ограничения не отнимут у нас праздничное настроение 9 мая», – цитирует слова мэра РИАМО.

Сергей Собянин добавил, что многие ветераны привыкли 9 мая возлагать цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей, однако в этом году из-за пандемии лицам старше 65 лет выходить из дома не рекомендуется. Возложить цветы по их просьбе смогут волонтеры, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU