Жители Вашингтона собираются на вечеринки, чтобы заразиться коронавирусом
В Вашингтоне растёт популярность коронавирусных вечеринок. Их главная цель - собраться всем вместе, чтобы заразиться коронавирусом. Американцы делают это не в качестве экстремального развлечения. Они стремятся быстрее переболеть коронавирусом, чтобы приобрести иммунитет, сообщает издание Tech Times.
На вечеринку специально приглашают заражённых коронавирусом, а остальные гости стремятся с пообщаться с носителями COVID-19.
Сообщается также, что из примерно 20 человек двое уже получили положительные результаты теста на коронавирус. Заболевание протекает у них в лёгкой форме, поэтому госпитализировать больных не стали.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что о наличии антител к коронавирусу заявила певица Мадонна. В своём Instagram певица рассказала, что переболела коронавирусом во время своего концертного туда Madame X и уже здорова.
При этом учёные считают, что нет доказательств тому, что после перенесённого заболевания риск заболеть снова полностью исключён.
ИСТОЧНИК KP.RU