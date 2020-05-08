Жители Вашингтона собираются на вечеринки, чтобы заразиться коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T13:51:07+03:00

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В Вашингтоне растёт популярность коронавирусных вечеринок. Их главная цель - собраться всем вместе, чтобы заразиться коронавирусом. Американцы делают это не в качестве экстремального развлечения. Они стремятся быстрее переболеть коронавирусом, чтобы приобрести иммунитет, сообщает издание Tech Times.

На вечеринку специально приглашают заражённых коронавирусом, а остальные гости стремятся с пообщаться с носителями COVID-19.

Сообщается также, что из примерно 20 человек двое уже получили положительные результаты теста на коронавирус. Заболевание протекает у них в лёгкой форме, поэтому госпитализировать больных не стали.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что о наличии антител к коронавирусу заявила певица Мадонна. В своём Instagram певица рассказала, что переболела коронавирусом во время своего концертного туда Madame X и уже здорова.

При этом учёные считают, что нет доказательств тому, что после перенесённого заболевания риск заболеть снова полностью исключён.

ИСТОЧНИК KP.RU