В Пензе восстановили легендарный «Т-34»

8 Май 2020 2020-05-08T14:31:45+03:00

Промышленники не только восстановили двигатель боевой машины, но и обновили ее внешний вид. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Изменить размер текста: A A

Начатые прошлым летом работы по восстановлению легендарного «Т-34», подошли к концу. Чуть позже, когда исчезнет угроза распространения коронавируса, обновленный танк примет участие в Параде Победы, возглавив колонну «Бессмертного полка».

Почти 40 лет машина простояла у Пензенского краеведческого музея в качестве монумента и напоминания о том, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в фонд обороны страны более 129 миллионов рублей. На эти деньги были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

- За это время от танка остались только корпус и гусеницы, а также коленвал и карданный корпус, - отметил Александр Демкин, директор по спецпроизводству завода «Машсталь», в цехах которого и выполнялись восстановительные работы. – Все рычаги управления, стартер, двигатель и генератор пришлось менять.

Сейчас танк полностью восстановлен силами пензенских промышленников, завершены все испытания, доработан внешний вид машины. В проекте были задействованы около 20 пензенских предприятий.

- Спасибо всем, кто участвовал в восстановлении одного из символов Победы, - отметил Иван Белозерцев. – Для этого требовались большие усилия и огромное желание, очень здорово, что удалось закончить все восстановительные работы к 9 мая. Этот танк обязательно будет участвовать в пензенском параде Победы.