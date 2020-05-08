В Пензе восстановили легендарный «Т-34»
Начатые прошлым летом работы по восстановлению легендарного «Т-34», подошли к концу. Чуть позже, когда исчезнет угроза распространения коронавируса, обновленный танк примет участие в Параде Победы, возглавив колонну «Бессмертного полка».
Почти 40 лет машина простояла у Пензенского краеведческого музея в качестве монумента и напоминания о том, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в фонд обороны страны более 129 миллионов рублей. На эти деньги были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.
- За это время от танка остались только корпус и гусеницы, а также коленвал и карданный корпус, - отметил Александр Демкин, директор по спецпроизводству завода «Машсталь», в цехах которого и выполнялись восстановительные работы. – Все рычаги управления, стартер, двигатель и генератор пришлось менять.
Сейчас танк полностью восстановлен силами пензенских промышленников, завершены все испытания, доработан внешний вид машины. В проекте были задействованы около 20 пензенских предприятий.
- Спасибо всем, кто участвовал в восстановлении одного из символов Победы, - отметил Иван Белозерцев. – Для этого требовались большие усилия и огромное желание, очень здорово, что удалось закончить все восстановительные работы к 9 мая. Этот танк обязательно будет участвовать в пензенском параде Победы.