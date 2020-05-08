Путин призвал западные страны осудить Мюнхенский сговор

8 Май 2020 2020-05-08T15:09:58+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что со стороны западных стран было бы правильным осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии в 1938 году перед Второй Мировой войной.

Глава государства напомнил, что перед войной СССР предпринимал "колоссальные усилия", чтобы создать антигитлеровскую коалицию, но никто страну не поддержал.

Кроме того, Путин подчеркнул, что между Гитлером и польским режимом существовал "прямой сговор" о разделе.

- Ведь посмотрите, что тогда произошло. Вот это и есть сговор, секретная часть. Написанная, не написанная, но это все в документах у нас есть. И Советский Союз, на самом деле, в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну, почему же, почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?, - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия-1".

ИСТОЧНИК KP.RU