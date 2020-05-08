8 Май 2020 2020-05-08T15:13:56+03:00

Сотрудникам Facebook и Google разрешат оставаться на удаленной работе до конца года Фото: Анастасия Осипова

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Крупнейшие американские корпорации Facebook и Google объявили, что разрешат своим работников оставаться дома и выполнять обязанность в дистанционном формате до конца текущего года. При этом обе организации уже начали постепенно открывать свои офисы, но пока что продолжают соблюдать гибкий график работы, сообщило издание BBC News.

Facebook начнет открывать свои офисы с 6 июля этого года. Представители компании не уточняют, каким конкретно сотрудникам предложат вернуться на свои рабочие места.

- Ситуация постоянно меняется и решение, возвращаться в офис или нет, будут принимать сами сотрудники и их семьи, - отметили в Facebook. Все работники организации также получили бонусы в тысячу долларов за работу из дома.

В Google ранее собирались вернуть сотрудников с удаленной работы с июня этого года, но пока что временно передумали.

- Возвращение в офисы планируем только с июля при условии жестких мер безопасности на местах. Большинству сотрудников, которые могут полноценно работать из дома, разрешат там остаться до конца года, - рассказал генеральный директор компании Сундар Пичаи.

ИСТОЧНИК KP.RU