Центробанк допустил снижение ключевой ставки из-за стабилизации экономики

8 Май 2020 2020-05-08T15:47:56+03:00

Ставка может быть снижена на 100 базисных пунктов

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Центральный банк России допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1%) на фоне стабилизации ситуации в экономике страны. Об этом 8 мая заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина во время видеоконференции.

- На последнем заседании совета директоров Банка мы рассматривали возможность снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и допускаем, что если обстановка будет развиваться также, как и в настоящее время, вариант снижения ставки на 1 процент также будет рассматривать специалистами, безусловно, в числе иных альтернатив, - рассказала глава ЦБ России.

По ее словам, Банк России будет реже проводить регулярные онлайн-конференции по мере стабилизации ситуации в государстве.

Эльвира Набиуллина также отметила, что данные опережающих индикаторов по итогам апреля соответствуют прогнозу ЦБ о падении уровня валового внутреннего продукта России на 8% во втором квартале текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU