2020-05-08T15:24:27+03:00
Общество

Аттестаты выпускникам могут выдать без ЕГЭ

Экзамены могут перенести на конец лета или и вовсе отменить
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В 2020 году ЕГЭ могут перенести или отменитьВ 2020 году ЕГЭ могут перенести или отменитьФото: Евгения ГУСЕВА
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки допускает возможность проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в августе. Кроме того не исключается и вариант полной отмены ЕГЭ. В этом случае выпускники 11 класса просто получат аттестаты на основании годовых оценок, а экзамены придется сдавать уже при поступлении в вуз только тем, кто решит продолжить обучение.

«Сейчас рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в 2020 году в зависимости от эпидемиологической ситуации. В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август. Провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы. А аттестаты выдать на основании годовых отметок», - цитирует сообщение Рособрнадзора «Российская газета».

Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что решение о назначении новой даты проведения ЕГЭ будет принято после майских праздников. На сегодняшний день предварительная дата старта экзаменов прежняя – 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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