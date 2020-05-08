Глава МИД Германии назвал единственного виновника начала Второй мировой войны
По его словам, попытки обвинить в развязывании войны ещё кого-то ведут к расколу в Европе
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Германия единственная виновна в развязывание Второй мировой войны и попытки обвинить в этом другие народы является переписыванием истории и ведут к расколу в Европе. Такую точку зрения высказали министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и немецкий историк Андреас Виршинг.
«Только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну», - отметили Маас и Виршинг в статье для Der Spiegel.
ИСТОЧНИК KP.RU