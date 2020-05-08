8 Май 2020 2020-05-08T16:32:08+03:00

Джонсон выразил Путину признательность за решающий вклад СССР в победу над нацизмом Фото: REUTERS

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В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил признательность президенту России Владимиру Путину в связи с решающим вкладом СССР в победу над нацизмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Борис Джонсон в свою очередь выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение победы над общим врагом», - сообщает пресс-служба.

Российский лидер в свою очередь отметил, что в России помнят подвиг британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому армия и промышленность СССР получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы.

Кроме того, Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений.

Напомним, накануне празднования дня Победы Путин созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе разговора они обсудили важность сохранения исторического наследия о трагических событиях Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU