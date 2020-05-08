2020-05-08T16:18:21+03:00
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла из-за назначения Саакашвили

Президент Украины охарактеризовал отношение с грузинским народом как «прекрасные»
Ксения АНУФРИЕВА
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Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла из-за назначения СаакашвилиЗеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла из-за назначения СаакашвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский глава Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ и отзыв посла из Киева – большой ошибкой. Об этом президент заявил на брифинге в Луганской области.

- Могу сказать, что у нас с Грузией и ее народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла в Украину. Потому что отношения между нашими странами длительнее любого руководства любого государства. Мне кажется, отзыв посла – это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что в каждой стране своя кадровая политика, она касается того государства и тех граждан, которые живут в этом государстве, - заявил Владимир Зеленский.

Назначение Михаила Саакашвили президент Украины считает исключительно внутренним вопросом своей страны. Он отметил, что Саакашвили является гражданином Украины, имеет паспорт этого государства и полное право занимать данную должность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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