2020-05-08T16:35:05+03:00
Политика

Эксперты уверены - российские полицейские смогут проходить сквозь любые двери

Новый закон позволит сотрудникам МВД вскрывать двери домов и машин
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудники МВД России будут нести материальную ответственность при вскрытии чужого автомобиляСотрудники МВД России будут нести материальную ответственность при вскрытии чужого автомобиляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В обновленном законе "О полиции" сотрудники МВД России получат возможность осматривать личные вещи граждан и вскрывать машины, которые оказались на блокированной территории, при оцеплении участков местности, жилья и других объектов. Для этого полицейские будут использовать специальные технические средства, которые позволяют вскрывать двери без материального ущерба.

Для чего? Правоохранители должны быть уверены, что в багажниках припаркованных на месте теракта автомобилей нет второй бомбы (такое случалось не раз). Что в машине не прячутся преступники, которые часто используют наглухо затонированные каршеринговые машины. Подобные угрозы могут возникнуть на массовых публичных мероприятиях, где медлить нельзя.

- Полицейский должен проводить досмотр именно на месте, иначе могут погибнуть люди, - пояснил член Совета по правам человека Игорь Борисов.

Эксперт отметил, что сотрудники МВД России будут нести материальную ответственность при вскрытии чужого автомобиля. О вскрытии автомобили они будут обязаны сообщить владельцу в течении 24 часов. Но при каких обстоятельствах вы или ваш автомобиль можете подвергнуться такому осмотру?

- При ликвидации последствий аварии, при предупреждении или пресечении массовых беспорядков, при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи, при преследовании подозреваемых в преступлении, при контртеррористических операциях, если в закрытой машине ребенок или взрослый, которому требуется помощь, если в машине закрылся преступник или пьяный водитель, - перечислил лидер общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович.

Важная деталь: перед вскрытием машины (если владелец внутри) полицейский должен представиться и разъяснить хозяину авто его права и причину своих действий. Тот же порядок полицейскому придется выполнить при вскрытии жилья или частного владения, где укрывается подозреваемый.

- Эти поправки в законопроект направлены на усиление гарантий защиты прав граждан. В первую очередь, нашего базового права гражданина на безопасность, так как наделяет сотрудников полиции дополнительными возможностями при действии в экстремальных ситуациях. Сотрудники полиции получат право входить в жилые помещения или иные помещения для задержания лиц, а также может возникнуть необходимость в преследовании подозреваемого, если он попытается скрыться на частной территории, - пояснил заместитель генерального директора Общероссийский общественной организации "Российское авторское общество" Вадим Бреев.

Кстати, часто такой "частной территорией" становится съемная квартира, которую снимают мигранты. И сотруднику полиции, чтобы получить туда доступ, приходится искать, а потом дожидаться хозяина жилья. Даже если тот отдыхает где-то за границей.

Безусловно, вскрывать, все, что заблагорассудится полицейским не разрешат. Они получат право на вскрытие дверей только если имеют информацию, что за ними находятся запрещенные законом предметы, происходит преступление или находится преступник.

- Поправки нацелены именно на соблюдение баланса интересов общества и государства. В любом случае, контроль за деятельностью сотрудников полиции будет осуществляться как прокуратурой, так и посредством судебного контроля. Что в целом позволит соблюсти охраняемые законом интересы, - отметил член Ассоциации юристов России Александр Булавин.

Подробнее обо всех нюансах закона "О полиции" читайте в материале на сайте kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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