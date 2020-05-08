Власти Москвы объяснили требования к ношению масок и перчаток

8 Май 2020 2020-05-08T16:41:51+03:00

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С 12 мая появление в российской столице в общественном транспорте, в офисе или магазине без масок и перчаток может грозить штрафом. При это эти средства индивидуальной защиты в период пандемии коронавирусной инфекции необходимо носить вместе. Об этом сообщил глава московского контрольного управления Евгений Данчиков.

Он отметил, что вирус способен передаваться от человека к человеку контактным способом, поэтому ношение масок и перчаток существенно снижает риск заражения и является строго обязательным.

- У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет, - подчеркнул Евгений Данчиков РИА Новости.

Штраф за появление в Москве без этих средств индивидуальной защиты на объектах торговли или на рабочем месте в настоящее время составляется четыре тысячи рублей, а в общественном транспорте и такси – пять тысяч рублей.

Ношение масок и перчаток будут контролировать специалисты ГКУ "Организатор перевозок", в магазинах – столичный департамент торговли и услуг, а на промышленных предприятиях -государственная инспекция по недвижимости. Кроме того, следить за соблюдением требований будут объединение административно-технических инспекций и эксперты Роспотрбенадзор.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU