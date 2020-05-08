8 Май 2020 2020-05-08T16:58:31+03:00

Трамп не верит, что Китай мог преднамеренно впустить коронавирус за пределы страны Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай сам мог преднамеренно впустить коронавирус за пределы страны.

«Они сделали ужасную вещь, но я не верю, что они сделали это намеренно», - заявил американский лидер в интервью Fox News. По его словам, коронавирус мог «распространиться за пределы Китая» из-за некомпетентности.

Напомним, что США, в том числе и Трамп и госсекретарь Майкл Помпео, неоднократно обвиняли Китай в создании коронавируса. Глава Белого дома заявлял, что поднебесная якобы скрывал информацию о коронавирусе и виновен в его создании. Власти американского штата Миссури привели такой же аргумент и даже подали в суд на китайские власти.

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новая коронавирусная инфекция не была создана искусственно и генетически модифицирована, а накануне выразили неуверенность в том, что первым источником коронавируса стал рынок в Ухане

ИСТОЧНИК KP.RU