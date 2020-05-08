2020-05-08T17:14:03+03:00
Звезды

Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом

У актера, сыгравшего Рона Уизли, родилась девочка
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцомЗвезда «Гарри Поттера» впервые стал отцомФото: кадр из фильма
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Британский актер Руперт Гринт, запомнившийся своей ролью Рона Уизли в «Гарри Поттере», впервые стал отцом.

Как сообщает издание The Sun, у 31-летнего актера и его 28-летней возлюбленной Гринты Джорджии Грум родилась девочка. О том, что девушка беременна, стало известно в апреле этого года. Пара встречается уже девять лет.

Подробности пока не уточняются. Пара попросила уважать их личную жизнь в это «особенное время».

«Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить рождение их девочки. Мы просим вас уважать их частную жизнь в это особенное время», - заявил представитель Руперта и Джорджии.

Помимо «Гарри Пере» Руперт также сыграл в фильмах «Уроки вождения», «В белом плену», «Лунная афера». Возлюбленная Гринта также снимается в кино. Она появлялась в таких картинах, как «Тихие вещи», «Коттедж», «Пропавший» и «Имение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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