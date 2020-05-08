2020-05-08T17:26:52+03:00
Общество

Ленинградская область ко Дню Победы отремонтировала Дорогу жизни

На легендарной трассе, спасавшей жителей блокадного города, обновили покрытие
Ксения БОГДАНОВА
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Аудиогид «Дорога жизни» поможет совершить путешествие по знаменитой трассе. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.Аудиогид «Дорога жизни» поможет совершить путешествие по знаменитой трассе. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.
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О том, как Дорога жизни в годы Великой отечественной войны стала единственным спасением для умиравшего от голода блокадного Ленинграда, каждый россиянин знает с детства. Но и сегодня эта трасса остается важнейшей магистралью - она является одним из основных путей сообщения между Всеволожским районом Ленинградской области и Санкт-Петербургом. К Дню Победы на ней заменили дорожное покрытие: участок от границ Санкт-Петербурга до Румболовской горы стал первым объектом, отремонтированным регионом в этом дорожном сезоне.

Средства на ремонт были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Теперь на Дороге жизни лежит современное усиленное покрытие, которое выдержит интенсивное дорожное движение. Число автомобилей год от года растет, и сегодня по исторической трассе проезжают от 20 до 40 тысяч машин и автобусов в сутки.

К 9 мая в Ленинградской области завершили еще один проект, посвященный исторической трассе. На онлайн-платформе Izi.Travel появился аудиогид «Дорога жизни», разработанный в рамках онлайн-проекта «По следам боевой славы Ленинградской области». Теперь любой желающий может совершить виртуальное или реальное путешествие по Дороге жизни, слушая рассказ о ее знаковых и памятных местах. Маршрут протяженностью 60 км начинается у памятника регулировщицам, которые в годы войны указывали путь идущим по льду Ладожского озера машинам. Финальная точка путешествия - Крепость Орешек, которую героически защищали моряки 409-й морской батареи Балтийского флота. Они не позволили фашистам замкнуть кольцо блокады Ленинграда и перерезать Дорогу жизни.

Маршрут рассчитан на 2,5 часа, он подойдет как туристам на автомобилях или велосипедах, так и любителям пеших прогулок. Аудиозапись озвучена профессиональными дикторами Дорожного Радио. Проект «Дорога Жизни» стал первым в серии из 6 аудиогидов, подготовленных к 75 -летию Победы при поддержке администрации Ленинградской области.

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