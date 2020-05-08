2020-05-08T17:27:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученый раскрыл главную особенность коронавируса

Инфекция сильно отличается от похожих респираторных заболеваний
Ксения АНУФРИЕВА
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Армаис Камалов рассказал, почему ученые были сильно удивлены, увидев, как коронавирус протекает у некоторых зараженныхАрмаис Камалов рассказал, почему ученые были сильно удивлены, увидев, как коронавирус протекает у некоторых зараженныхФото: Сергей ЧЕРНЫХ
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Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов рассказал о том, чем отличается коронавирусная инфекция от других заболеваний и почему ученые были сильно удивлены, увидев, как она протекает у некоторых зараженных. По его словам, врачи до сих пор не всегда понимают, почему одни пациенты быстро выздоравливают после нескольких дней высокой температуры, а у других после благополучного течения заболевания вирус резко обостряется спустя некоторое время.

- Эту инфекцию ученые и медики расшифровывают буквально «с колес». Мы только начинаем его понимать и чувствовать. На течение болезни влияет наличие хронических заболеваний и состояние иммунной системы, - сказал Армаис Камалов в интервью RT, отметив, что сильная иммунная система — это своеобразный внутренний паспорт человека.

Специалист напомнил, что в зоне риска из-за коронавируса находятся пациенты, страдающие от сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, бронхов и легких, одно все равно крайне сложно предугадать, как коронавирус себя поведет у того или иного человека. Именно это и является его основной и самой опасной особенностью.

- У многих болезнь протекает как-то очень легко. И думаешь: откуда столько страхов по поводу этого заболевания? А у других оно начинает очень быстро прогрессировать и поражать легочную ткань, - сказал академик, добавив, что это вызывает у врачей и ученых очень много вопросов. Медики подбирают лечение персонально для каждого пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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