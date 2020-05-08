«Улицы Победы»: до конца года по всей России благоустроят почти 400 дорог, проспектов и площадей

8 Май 2020 2020-05-08T17:39:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал проект «Улица Победы». В течение всего юбилейного года дорожники приведут в порядок или благоустроят улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы и героев войны. Программа запущена в 83 регионах за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Инициатива проекта «Улица Победы» принадлежит нескольким губернаторам, начинание активно поддержало Министерство транспорта РФ. Причем, важной задачей проекта стало не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу народа и роли каждого города в Великой Отечественной войне.

«Дорожники внесли неоценимый вклад в завоевание Победы. Ежедневно они возводили и восстанавливали дороги и мосты. Реализация проекта наглядно демонстрирует, что подвиги наших героев не забыты», — отмечает заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

На сегодня для участия в проекте «Улица Победы» заявлено 395 объектов. В течение 2020 года их количество может быть увеличено, в том числе, за счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в регионах. Работы на многих объектах уже стартовали, при этом в некоторых регионах отремонтированные улицы удалось ввести в эксплуатацию накануне праздника Великой Победы.

Так в Севастополе выполнено комплексное благоустройство проспекта Победы, который появился в 1968 глду и получил свое название в честь Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. В столице Чеченской Республики к 75-летию Великой Победы приведено в нормативное состояние 3 км улицы, названной в честь ветерана Великой Отечественной войны А.Д. Дукуева. В Краснодарской агломерации проведены ремонтные работы на улицах Володи Головатого, имени 40-летия Победы и имени 30-й Иркутской дивизии, в Ленинградской области заменено два слоя асфальтобетонного покрытия на трассе Санкт-Петербург — Морье, известной как «Дорога жизни», которая во время Великой Отечественной войны была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро, а сегодня автодорога соединяет Всеволожский район и Санкт-Петербург.

ВАЖНО!

Ключевая цель — повышение качества жизни

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 2019 году и стал логичным продолжением совместной работы федеральных и региональных ведомств дорожного хозяйства. Импульс их успешному сотрудничеству дал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», реализованный в 2017–2018 годы в 36 регионах. Нацпроект значительно расширил географию: в нем принимают участие 83 регионов РФ (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и 104 городских агломерации в их составе. Ключевая цель — повышение качества жизни населения.

Основная «дорожная» составляющая реализуется в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», среди основных задач которых — увеличение к 2024 году доли автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9 %; снижение количества мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом, доведение показателя протяженности дорог городских агломераций в нормативе к 2024 году до 85 %, снижение доли федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки на 10% по сравнению с 2017 годом.

Финансирование национального проекта осуществляется за счет бюджета муниципальных и региональных дорожных фондов, средств от поэтапного повышения норматива зачисления акцизов на нефтепродукты с 2020 года, а также межбюджетных трансфертов. Поддержка в виде трансфертов предоставляется до 2021 года включительно.