2020-05-08T18:20:27+03:00
Общество

Путин поручил выделить 5 млрд на закупки машин скорой помощи для регионов

Для поддержки спроса на продукцию автопрома из бюджета выделят 20,5 млрд рублей
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Путин поручил выделить 5 млрд на закупки машин скорой помощи для регионовПутин поручил выделить 5 млрд на закупки машин скорой помощи для регионовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 22 мая принять решения о выделении из бюджета суммарно 20,5 миллиарда рублей для поддержки спроса на продукцию автопрома, из этих средств 5 млрд уйдут на дополнительные закупки машин скорой помощи для регионов. Об этом сообщают на сайте Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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