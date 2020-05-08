Путин поручил выделить 5 млрд на закупки машин скорой помощи для регионов

8 Май 2020 2020-05-08T18:20:27+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 22 мая принять решения о выделении из бюджета суммарно 20,5 миллиарда рублей для поддержки спроса на продукцию автопрома, из этих средств 5 млрд уйдут на дополнительные закупки машин скорой помощи для регионов. Об этом сообщают на сайте Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU