8 Май 2020 2020-05-08T18:12:34+03:00

Джонсон пригласил Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

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В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавируса COVI-19. Об этом сообщили в офисе главы британского правительства.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений. Британский премьер также выразил признательность в связи с решающим вкладом СССР в победу над нацизмом.

Накануне 75-лятия дня Победы российский лидер созвонился и с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они обсудили вопрос сотрудничества в разработке вакцины

ИСТОЧНИК KP.RU