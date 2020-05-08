2020-05-08T18:12:34+03:00
Общество

Джонсон пригласил Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавируса

Президент России и премьер Британии провели телефонный разговор
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Джонсон пригласил Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавирусаДжонсон пригласил Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавирусаФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавируса COVI-19. Об этом сообщили в офисе главы британского правительства.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений. Британский премьер также выразил признательность в связи с решающим вкладом СССР в победу над нацизмом.

Накануне 75-лятия дня Победы российский лидер созвонился и с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они обсудили вопрос сотрудничества в разработке вакцины

ИСТОЧНИК KP.RU

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