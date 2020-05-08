Уровень безработицы в США за апрель обновил максимум 1940 года

8 Май 2020 2020-05-08T18:47:11+03:00

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В апреле в США рабочие места потеряли 20,5 миллионов человек. Таким образом уровень безработицы в стране вырос до рекордных 14,7% по сравнению с мартовскими 4,4% и обновил максимум 1940 года. Об этом сообщили в Бюро статистики американского Министерства труда.

"Число занятых в несельскохозяйственном секторе в апреле сократилось на 20,5 млн; уровень безработицы вырос до 14,7%", - говорится в заявлении ведомства, где отметили, что это наивысший уровень безработицы в стране со времён Великой депрессии, когда без работы сидели 25% трудоспособных жителей.

Как писал сайт kp.ru, с момента введения семь недель назад ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса за пособием по безработице обратились уже более 33 миллионов американцев. Только за период с 26 апреля по 2 мая финансовой помощи попросили 3,2 миллиона человек. При этом, в марте еженедельно первичные заявки на пособия по безработице подавали всего несколько сотен тысяч американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU