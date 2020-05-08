2020-05-08T18:59:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Онищенко рассказал, сколько коронавирус живет на одежде и защитных масках

Врач также назвал температуру, при которой погибает COVID-19
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Названа продолжительность жизни коронавируса на масках и одеждеНазвана продолжительность жизни коронавируса на масках и одеждеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, как долго коронавирус сохраняет жизнеспособность на разных типах поверхности.

Так, на одежде COVID-19 может жить не более суток, на денежных купюрах сохраняется до четырех дней. На внутренней стороне медицинских масок вирус может сохранять жизнеспособность до четырех дней, на внешней - до семи.

Онищенко также назвал температуру, при которой коронавирус сразу же погибает, а при которой может вполне благополучно существовать.

- При 37° вирус погибает на второй день. При 56° - через полчаса, при увеличении температуры до 70° - время инактивации 5 минут, - приводит слова врача "Интерфакс".

Онищенко добавил, что стандартный холодильник с температурой +4 градуса - благоприятная среда для развития коронавирса. Там COVID-19 очень хорошо сохраняется.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что COVID-19 не любит жару и теряет активность при 30 градусах тепла. Поэтому в солнечную погоду риск заражения вирусом существенно падает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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