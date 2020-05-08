2020-05-08T19:47:20+03:00
Общество

Ветераны-россияне, живущие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат до 75 тысяч рублей к 9 Мая

Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ветераны-россияне, живущие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат до 75 тысяч рублей к 9 МаяВетераны-россияне, живущие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат до 75 тысяч рублей к 9 МаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате от 50 тысяч рублей до 75 тысяч рублей, ветеранам – гражданам РФ, проживающих в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Как сообщила пресс-служба Кремля выплаты приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и будут произведены в мае - июне 2020 года.

Камин должен обеспечить финансирование расходов в установленном порядке и определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты.

Выплаты по 75 тысяч рублей получат инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией. Другие категории ветеранов и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее было принято решение о переносе Парада Победы. Глава государства объявил, что все празднование мероприятия на неопределенный срок откладываются, поскольку на сегодняшний «риски эпидемии слишком высоки». Однако, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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