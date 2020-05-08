ВОЗ объяснила растущие цифры по коронавирусу в России
В организации отметили, что показатели во многом связаны с увеличением количества тестов
ВОЗ объяснила растущие цифры по коронавирусу в РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Растущие цифры по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией в России частично связаны с увеличением количества тестов. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
На данный момент по количеству тестов на коронавирус Россию опережает только США, где взяли уже более 8,3 миллиона тестов. В нашей стране на COVID-19 проверили почти 5 миллионов человек. Тройку замыкает Германии, где этот показатель превышает 2,75 миллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»