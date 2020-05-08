ВОЗ объяснила растущие цифры по коронавирусу в России

8 Май 2020 2020-05-08T19:25:52+03:00

В организации отметили, что показатели во многом связаны с увеличением количества тестов

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Растущие цифры по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией в России частично связаны с увеличением количества тестов. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

На данный момент по количеству тестов на коронавирус Россию опережает только США, где взяли уже более 8,3 миллиона тестов. В нашей стране на COVID-19 проверили почти 5 миллионов человек. Тройку замыкает Германии, где этот показатель превышает 2,75 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU