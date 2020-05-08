«Чрезмерное увлечение садоводством»: гитарист Queen попал в больницу с «разорванной в клочья» ягодицей
Гитарист группы Queen Брайан Мэй сообщил, что попал в больницу с «разорванной в клочья» ягодицей в результате «чрезмерного увлечения садоводством».
«Мне удалось разорвать свою ягодичную мышцу в клочья в момент чрезмерного увлечения садоводством. Так что внезапно я оказываюсь в больнице, где меня сканируют, чтобы выяснить, насколько сильно я на самом деле повредил себя», - рассказал музыкант на своей странице в Instagram-аккаунте.
По его словам, из-за инцидента он испытывает настолько сильную боль, что не может ходить и даже спать. Рокер заявил, что сейчас ему нужно просто отдохнуть и попросил не посылать ему сочувствия, а дать побыть в тишине.
«Мне просто нужно немного исцеляющей тишины на некоторое время. Я вернусь - но мне нужен полный перерыв. - Хорошо? Спасибо. Будьте осторожны там», - отметил он.
ИСТОЧНИК KP.RU