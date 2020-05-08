2020-05-08T20:17:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт ВОЗ рассказала о влиянии курения на развитие коронавируса

Представитель организация предупредила, что вредная привычка может ведет к тяжелой формы COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Представитель организация предупредила, что вредная привычка может ведет к развитию тяжелой формы COVID-19Представитель организация предупредила, что вредная привычка может ведет к развитию тяжелой формы COVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ
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Курение приводит к развитию тяжелой формы коронавируса COVID-19. Более того курильщики больше подвержен смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Эксперт ВОЗ обратила внимание на то, что эта вредная привычка становится причиной смерти миллионов людей каждый год.

«Мы все знаем о вреде табака (…) Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть», - заявила представитель ВОЗ.

Мария Ван Керкхове также опровергла ранее появившуюся информацию о том, что курильщики якобы меньше подвержены заболеванию COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, cуществует мнение, якобы курильщики имеют наименьшую вероятность заразиться коронавирусом. Однако эту гипотезу уже ни раз опровергали специалисты. Так заведующий отделом профилактики онкологического центра имени Блохина Владимир Левшин назвал курение дополнительный фактор риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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