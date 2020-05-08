За неделю цены на гречку выросли на 2,6%

8 Май 2020 2020-05-08T20:24:39+03:00

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За неделю потребительские цены на гречневую крупу в России выросли на 2,6%. Такие данные привел Росстат

Напомним, днем ранее Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 3,1% в апреле. Потребительские цены прошлом месяце выросли на 0,8% по сравнению с мартом. В основном подорожали продовольственные товары. Их стоимость выросла на 1,7%, цена на непродовольственные увеличились на 0,4%, на услуги - на 0,1%,

ИСТОЧНИК KP.RU