8 Май 2020 2020-05-08T21:15:05+03:00

ВОЗ заявила, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Активные действия, принимаемые Россией в рамках борьбы с коронавирусом, показали свою эффективность. Такое заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан и особенно отметил масштабное внедрение практики социального дистанцирования и увеличение числа проводимых тестов.

«Правительство сменило свой ответ на более агрессивные действия за последнюю неделю, потому что появилось понимание, что эта болезнь требует увеличения реагирования», - заявил он и отметил, что помогли «агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования», которые удалось реализовать.

Как писал сайт kp.ru, Райан также объяснил растущие цифры по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией в России. По его словам, это во многом связано с увеличением количества тестов. По этому показателю наша страна занимает второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU