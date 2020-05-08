2020-05-08T21:03:39+03:00
Общество

Вице-премьер рассказал, когда Россия может выйти из режима ограничений из-за коронавируса

По словам Чернышенко, это будет возможно в конце мая - начале июня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вице-премьер рассказал, когда Россия может выйти из режима ограничений из-за коронавирусаВице-премьер рассказал, когда Россия может выйти из режима ограничений из-за коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В конце мая - начале июня Россия сможет выйти из режима ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко и отметил, что ситуация, когда новые заражения COVID-19 в нашей стране будут единичными, возможна к концу лета, но при полном соблюдении режима ограничений.

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений — нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации — что это либо третья декада мая, либо начало июня», — сказал он в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Ранее возможность снятия ограничений прокомментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, новые правила поведения, которые появились из-за коронавируса, будут действовать в нашей стране до появления вакцины или прекращения пандемии, когда вирус решит, что он «устал» и уходит.

Напомним, в среду, 7 мая, в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, глава Роспотребнадзора представила план постепенной отмены введенных ограничений. Согласно представленной стратегии от строгого режима самоизоляции нужно избавляться в три этапа. Самой последней стадией должно стать открытие парков и скверов, а также разрешение прогулок на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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