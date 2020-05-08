2020-05-08T20:44:01+03:00
Экономика

Арендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядке

Правительство предлагает ввести особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Арендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядкеАрендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядкеФото: Александр Жданов
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости

В документе говорится о том, что добросовестные арендаторы недвижимости, которые оформили договор до введения режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, смогут получить право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды. При этом с них не будут взимать какие-либо штрафные выплаты, в том числе за односторонний отказ от договора, убытков в виде упущенной выгоды, а также убытков при прекращении договора.

«Обеспечительный платеж, если он предусмотрен договором и внесен арендатором, подлежит возврату, за исключением случая, если после принятия органом государственной власти указанного решения арендатором были не исполнены или ненадлежащим образом исполнены обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей», - сказано в законопроекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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