Трамп заявил, что заболевший коронавирусом сотрудник Белого дома не общался Пенсом
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что сотрудник Белого дома, который заболел коронавирусом, является пресс-секретарем и последние время не контактировал с вице-президентом США Майком Пенсом.
«У вице-президента и президента в последнее время не было контактов с этим человеком», - сообщает пресс-пул Белого дома.
Как сообщает Reuters, заразившийся коронавирусом сотрудник аппарата вице-президента возможно, контактировал с людьми, которые должны были лететь с Пенсом в пятницу, 8 мая, в штат Айова, поэтому они были отстранены от полета.
Как писал сайт kp.ru, коронавирусная инфекция была выявлена у члена ВМС США, служащего в элитном подразделении, приписанном к Белому дому, непосредственно работающего с американским лидером и вице-президентом. После этого сообщения Трам заявил журналистам, что теперь он будет сдавать тесты на коронавирус COVID-19 каждый день.
ИСТОЧНИК KP.RU
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