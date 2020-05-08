Коронавирус выявили у 1 576 российских военнослужащих

8 Май 2020 2020-05-08T21:39:42+03:00

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По состоянию на пятницу, 8 мая, в российской армии и военных учебных заведениях России выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1 576 - военнослужащих в Вооруженных силах. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В бюллетене, опубликованном военным ведомством, говорится о том, что в ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях было выявлено 187 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны - 1 193. Среди гражданского персонала инфекцию выявили у 384 человек.

Среди военнослужащих, курсантов и слушателей военных вузов выздоровело уже 310 человек, а снято с контроля медиков уже более 1,7 тыс. Среди воспитанников довузовских учреждений Минобороны выздоровели 121, а из числа гражданского персонала - 37 человек.

Отмечается, что военнослужащие, у которых был выявлен коронавирус находятся под постоянным наблюдением военных медиков, из них в тяжелом состоянии находятся три человека, в состоянии средней тяжести - девять, остальные - без симптомов заболевания, а выздоровело уже 275 военных.

ИСТОЧНИК KP.RU