2020-05-08T22:27:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 1010 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 1010 человек. За минувшие сутки в столичных больницах скончались 54 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего жертвами болезни в России по данным портала стопкоронавирус.рф с начала эпидемии стали 1 723 человека.

Оперштаб информирует граждан и напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции. В особенности это касается людей преклонного возраста, поскольку их иммунная система наиболее уязвима, чем, например, у молодых россиян.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве в связи с активным распространением вируса местные власти ввели необходимость использования гражданами масок и перчаток в общественном транспорте. Также в столице продолжает действовать введенный ранее режим цифровых пропусков, позволяющий населению беспрепятственно добираться на работу и с работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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