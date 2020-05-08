2020-05-08T22:34:03+03:00
Политика

МИД РФ сообщило о недоумении из-за аннулирования российско-молдавского соглашения по кредиту

Ранее КС Молдавии признал соглашение о займе 200 млн евро у России незаконным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ сообщило о недоумении из-за аннулирования российско-молдавского соглашения по кредитуМИД РФ сообщило о недоумении из-за аннулирования российско-молдавского соглашения по кредитуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Политизированные отношение Конституционный суд (КС) Молдавии российскому кредиту в размере 200 миллионов евро вызывает недоумение и сожалении. Так в Министерстве иностранных дел России прокомментировали признание этого соглашения об этом займе незаконным и не соответствующим молдавской Конституции.

«Это решение вызывает недоумение и сожаление (…) Сожаление вызывает политизированное отношение к российскому кредиту. Справедливости ради стоит сравнить условия займов, которые Кишинев получает от России (…) Наше желание помочь близкой нам Молдавии является искренним», - говорится в заявлении МИД РФ

Недоумение ведомство объяснило тем, что с просьбой о кредите обратилась Молдавия, а «Россия никому ничего не навязывала». И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто. В этой связи не понятно, почему на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров.

Напомним, 7 мая КС Молдавии признал соглашение о российском кредите на 200 миллионов евро не соответствующим основному закону. Однако, ранее президент Молдавии Игорь Додон тогда сказал, что, если его страна не получит от Москвы кредит, Кишиневу будет очень тяжело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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