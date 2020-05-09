9 Май 2020 2020-05-08T22:38:28+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 9 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 10 259 человек. Накануне из больниц врачи выписали более 1 тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания выздоровели 26 608 пациентов. Однако специалисты предупреждают - Россия пока не вышла на плато. Граждан призывают соблюдать продленный режим самоизоляции, особенно в майские праздники.

Тем временем, российские медики за все время эпидемии провели почти 5 миллионов тестов на covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве введен режим цифровых пропусков для населения. Получив специальный код граждане могут добираться до работы и обратно, а также выходить на улицу по иным причинам.

- К сожалению, это необходимость. Это нужно для того, чтобы сохранить жизни и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни, - написал в своем блоге глава города Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU