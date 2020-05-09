2020-05-08T22:38:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 10 259 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 9 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 10 259 человек. Накануне из больниц врачи выписали более 1 тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания выздоровели 26 608 пациентов. Однако специалисты предупреждают - Россия пока не вышла на плато. Граждан призывают соблюдать продленный режим самоизоляции, особенно в майские праздники.

Тем временем, российские медики за все время эпидемии провели почти 5 миллионов тестов на covid-19.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве введен режим цифровых пропусков для населения. Получив специальный код граждане могут добираться до работы и обратно, а также выходить на улицу по иным причинам.

- К сожалению, это необходимость. Это нужно для того, чтобы сохранить жизни и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни, - написал в своем блоге глава города Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
Ученые нашли древнейшее европейское пиво
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 1010 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 9 мая 2020 превышает 18 тысяч человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 9 мая 2020: Штрафовать за перемещения без маски пока не будут
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 10 259 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 мая 2020 превышает 98 тысяч человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 9 мая 2020: Стало известно, почему у некоторых москвичей оказались аннулированы пропуска
Доктор Комаровский назвал способы помощи иммунитету при коронавирусе
Космонавты МКС поздравили россиян с Днем Победы
Из Баренцева моря ушли корабли НАТО
Стало известно, когда в России начнут работать школы и вузы
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Роспотребнадзор рассказал, когда заработают торговые центры
Эксперт объяснил, почему нельзя оставлять на кассе чеки из магазинов
США назвали условие для продления ракетного договора с Россией
Названа опасность досрочного погашения кредита
Роспотребнадзор: Маски и социальная дистанция останутся обязательными на всех этапах выхода из самоизоляции
Стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк» в онлайн
Стало известно, когда разрешат прогулки и занятия спортом на улице во время самоизоляции
В Госдуму внесен законопроект об особенностях договоров аренды недвижимости
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Великой Победы
МИД РФ считает вбросом сообщения в прессе Японии о "высказываниях" Брежнева про юг Курил