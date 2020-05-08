Вице-премьер считает, что режим ограничений могут снять в конце мая - начале июня

8 Май 2020 2020-05-08T23:04:48+03:00

По словам Чернышенко, возможно к концу лета заражения коронавирусом в нашей стране будут единичными

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, когда в России могут быть сняты ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. По его слова это будет возможно в конце мая – начале, а достичь единичных заражений наша страна сможет «где-нибудь ближе к концу лета».

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений - нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации - что это либо третья декада мая, либо начало июня», - заявил он в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, Чернышенко отметил, что снятие ограничений во многом зависит от того, насколько граждане нацелены на соблюдение режима самоизоляции и сообщил, что сейчас у России по этому показателю «двойка»

«Сейчас высшая оценка, когда все соблюдают режим самоизоляции - это 5, вот сейчас оценка интегральная по стране - 2, то есть у нас "двойка" пока по соблюдению», - заявил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин признал, что пока трудно сказать, когда могут быть сняты ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU