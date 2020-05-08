Трамп: Коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину
Американский президент считает, что осенью или в следующем году вспышка заболевания может повториться
Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус рано или поздно исчезнет, даже если ученые не смогут изобрести от него вакцину. Об этом он рассказал журналистам на брифинге в Белом доме.
По мнению американского лидера, позже, осенью 2020 года, или следующего, вспышка заболевания covid-19 может повториться.
- Он исчезнет, даже если вакцины не будет. Мы будем готовы погасить новые вспышки, - заявил Трамп.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU