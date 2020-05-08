2020-05-08T23:14:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп: Коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Американский президент считает, что осенью или в следующем году вспышка заболевания может повториться
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус рано или поздно исчезнет, даже если ученые не смогут изобрести от него вакцину. Об этом он рассказал журналистам на брифинге в Белом доме.

По мнению американского лидера, позже, осенью 2020 года, или следующего, вспышка заболевания covid-19 может повториться.

- Он исчезнет, даже если вакцины не будет. Мы будем готовы погасить новые вспышки, - заявил Трамп.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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