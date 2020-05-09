Число заболевших коронавирусом в Московской области на 9 мая 2020 превышает 18 тысяч человек

9 Май 2020 2020-05-08T23:38:19+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 9 мая 2020 года

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По данным Оперативного штаба, на утро 9 мая в Московской области зафиксированы 18350 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Только за последние сутки этот список увеличился сразу на 918 человек - ранее такой большой цифры по заболевших в течение одних отдельно взятых суток специалисты в Подмосковье не фиксировали.

При этом за все время эпидемии COVID-2019 на территории региона из больниц выписали 813 человек. 175 пациентов, у которых начались вызванные коронавирусной инфекцией осложнения, скончались.

Также в Московской области появился первый муниципалитет, в котором число подтвержденных случаев коронавируса превысило 1 тысячу. По состоянию на утро 9 мая в Одинцове новой инфекцией заражены 1006 жителей. Также в списке 10 городских округов с наибольшим числом заболевших Королев (992 случая), Люберцы (933), Подольск (883), Красногорск (840), Балашиха (762), Мытищи (707), Ленинский (668), Химки (570), Коломна (539).

При этом самое высокое число подтвержденных больных на 1 тысячу жителей зафиксировали в Звездном городке - 15,4.

ИСТОЧНИК KP.RU