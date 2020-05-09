Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 мая 2020 превышает 98 тысяч человек

9 Май 2020 2020-05-08T23:39:41+03:00

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На утро 9 мая в Москве за весь период эпидемии коронавируса зафиксировали 98522 заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные сообщает столичный Оперативный штаб по COVID-2019. То есть, в течение ближайшего дня общее число больных, если учитывать динамику последних дней (не менее 5 тысяч человек ежесуточно в течение недели) почти наверняка превысит 100 тысяч.

При этом количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом превысило 1 тысячу. Только за последние сутки число скончавшихся увеличилось на 54 человек. У всех, как сообщают представители Оперативного штаба, была диагностирована двустороння пневмония. Напомним, коронавирус вызывает подобное осложнение, а наиболее тяжело болезнь протекает у пожилых пациентов и людей, имеющих различные хронические заболевания.

Более 80% заболевших - это мужчины и женщины до 65 лет.

И еще одна красноречивая цифра: около половины жителей Москвы, у которых взяли тесты и те оказались положительными, даже не имели каких-либо симптомов ОРВИ.

8 мая в Москве выписали рекордное число пациентов - 1032 за сутки. Общее число успешно переболевших COVID-2019 горожан превысило 10,2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU