2020-05-08T23:40:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 9 мая 2020: Стало известно, почему у некоторых москвичей оказались аннулированы пропуска

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 9 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: REUTERS
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За минувшие сутки в Москве коронавирус выявили еще у 5846 человек, из больниц выписали 1032 пациентов (это рекорд по ежесуточному числу выздоровевших). При этом 54 пациента скончались.

Некоторые жители Москвы пожаловались, что их цифровые пропуска, оформленные для поездок на работу, оказались аннулированы.

- Те, у кого аннулируются пропуска - это те люди, которые заказывали себе рабочие пропуска и не прошли проверки по системе ФНС, Пенсионного фонда, а также системам МВД, - объяснил руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко. - Бывают различные ситуации.

Горожане, цифровые пропуска которых оказались аннулированы, могут попробовать оформить их заново.

- Пропуска для сотрудников тех предприятий, деятельность которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке, что и до этого, - рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Для этого нужно зайти на портал nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск. Для организаций, деятельность которых приостановлена, сделан специальный сервис на платформе i.moscow.

Сайт kp.ru опубликовал пошаговую инструкцию - что делать, если аннулировали цифровой пропуск для работы в Москве.

Крое того, в Москве сделали новые правила оформления цифровых пропусков в Москве. С 12 мая их можно будет оформить только через интернет и по телефону – исчезнет опция «оформление через SMS».

ИСТОЧНИК KP.RU

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