Коронавирус в Московской области, последние новости на 9 мая 2020: Штрафовать за перемещения без маски пока не будут
За минувшие сутки в Московской области коронавирус нашли еще у 918 человек - это рекордное число за время эпидемии. 44 человека выписаны. 19 пациентов скончались.
Напомним, с 12 мая в Московской области все граждане обязаны носить в общественных местах медицинские маски. Ранее, с 1 мая это было лишь рекомендацией. Подмосковные власти заявляли, что людей без масок, например, перестанут пускать в магазины. Предполагалось, что нарушителей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Однако пока принято решение со штрафами повременить.
- Мы отсрочили это наказание, - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1». - Если у тебя не будет маски после 12 мая, тебя не будут штрафовать, пока что тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток - это дорога будет в госпиталь сразу, не дай Бог, на ИВЛ.
При этом сами маски обещают продавать по приемлемым ценам в магазинах всех крупных сетей. Также губернатор заявил, что жители Подмосковья старше 65 лет смогут приобрести маски по льготной цене в 11 рублей во всех государственных аптеках (таковых на территории региона более 300, они есть в каждом муниципалитете).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»