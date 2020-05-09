Коронавирус в Московской области, последние новости на 9 мая 2020: Штрафовать за перемещения без маски пока не будут

9 Май 2020 2020-05-08T23:45:43+03:00

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За минувшие сутки в Московской области коронавирус нашли еще у 918 человек - это рекордное число за время эпидемии. 44 человека выписаны. 19 пациентов скончались.

Напомним, с 12 мая в Московской области все граждане обязаны носить в общественных местах медицинские маски. Ранее, с 1 мая это было лишь рекомендацией. Подмосковные власти заявляли, что людей без масок, например, перестанут пускать в магазины. Предполагалось, что нарушителей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Однако пока принято решение со штрафами повременить.

- Мы отсрочили это наказание, - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1». - Если у тебя не будет маски после 12 мая, тебя не будут штрафовать, пока что тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток - это дорога будет в госпиталь сразу, не дай Бог, на ИВЛ.

При этом сами маски обещают продавать по приемлемым ценам в магазинах всех крупных сетей. Также губернатор заявил, что жители Подмосковья старше 65 лет смогут приобрести маски по льготной цене в 11 рублей во всех государственных аптеках (таковых на территории региона более 300, они есть в каждом муниципалитете).

ИСТОЧНИК KP.RU