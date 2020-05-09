МИД РФ считает вбросом сообщения в прессе Японии о "высказываниях" Брежнева про юг Курил

9 Май 2020 2020-05-09T00:25:50+03:00

Авторы этих ложных публикаций выдают желаемое за действительное, уверены в ведомстве

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Российское Министерство иностранных дел считает информационным вбросом сообщение, появившиеся в Японских СМИ.

Как сообщается в комментарии ведомства, "высказывания" генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева про юг Курил ни что иное, как ложные данные, которые носят злостный умысел.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU