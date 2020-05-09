2020-05-09T01:32:29+03:00
Общество

В Госдуму внесен законопроект об особенностях договоров аренды недвижимости

Арендодателей планируют обязать вернуть предусмотренный договором обеспечительный платеж
Юлия КЕКОВА
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Госдума рассмотрит законопроект об особенностях договоров арендыГосдума рассмотрит законопроект об особенностях договоров арендыФото: Влад КОМЯКОВ
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В Государственную Думу РФ внесен законопроект об особенностях договоров аренды. Соответствующий проект разработало Правительство страны.

Сообщается, что законопроект, предполагает особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.В частности предлагается предоставить возможность пролонгировать договор аренды на срок до 1 года на прежних условиях для арендаторов недвижимости, находящейся в государственной и муниципальной собственности.

Такую норму планируется распространить на добросовестных арендаторов, которые заключили договора еще до введения режима повышенной готовности.

Изменения нужны в целях принятия неотложных мер для обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий коронавируса, отмечается в документе.

Отмечается, что продление аренды будет возможным без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта. Похожие меры предусмотрены и для арендаторов земельных участков в государственной или муниципальной собственности. Только в последнем случае планируют разрешить продление договора на срок до 3 лет. При этом будет неважным наличие или отсутствие задолженности по арендной плате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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