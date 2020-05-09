Названа опасность досрочного погашения кредита

9 Май 2020 2020-05-09T03:00:37+03:00

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Погашение кредита раньше установленного срока может быть невыгодным и опасным как для юридических, так и для физических лиц.

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, считает, что это полностью лишено экономического смысла.

- Для юрлиц досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Если компания не уверена в своих возможностях оплаты займа, в частности из-за пандемии коронавируса, то лучше деньги "размазать" на как можно больший срок, - считает эксперт.

По его мнению, лучше слегка переплатить проценты, чем мчаться в банк и гасить всю сумму сразу.

Помимо этого существуют и так называемые риски закрытия лизинговых кредитов. Так, например, у юридических лиц часто прописаны штрафные санкции за досрочное погашение.

- Если даже вы и закроете кредит раньше рассчитанного кредитной организацией срока, то вы все равно переплатите те же проценты, поэтому смысла платить раньше просто нет, - рассказал Петропольский "Прайм".

ИСТОЧНИК KP.RU