9 Май 2020 2020-05-09T03:37:58+03:00

Эксперт объяснил, почему нельзя оставлять на кассе чеки из магазинов Фото: Евгения ГУСЕВА

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Россиянам советуют не оставлять чеки после покупок в магазинах на кассах, лучше - забрать с собой и утилизировать.

По мнению члена научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Ивана Соловьева, если оставить чек там, где вы закупились, то увеличиваются риски потери средств как у покупателя, так и у магазина.

Если оплатасовершалась за наличные деньги, что мошенник, подобрав чек, может, сняв специальную защиту, вынести аналогичный товар, предъявив при необходимости фискальный документ на выходе. А на следующий день, если вы приобрели не продукты, а вещь или технику, вернуть товар и даже получить за это живые деньги.

- Большинство из нас, сделав покупку, кидают чек в поставленную на кассе коробочку или урну у выхода из магазина. Но стоит помнить, что чек может быть использован мошенниками для хищения ваших денежных средств, - рассказал эксперт.

- Не передавайте чеки за сделанные покупки, даже если об этом попросит очень милая девушка. Легенды у них максимально разнообразные и даже звучат правдиво - от оправдания расходов в командировке до формирования доказательственной базы, якобы при разводе, - советует Соловьев, пишет "Прайм".

ИСТОЧНИК KP.RU